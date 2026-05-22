Студентку Костикову приговорили к пяти годам колонии за попытку вступления в РДК

По данным ведомства, с января по июнь 2024 г. Костикова находилась за пределами России. Тогда она связалась с одним из активистов для вступления в ряды РДК, чтобы лично участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Вернувшись в Россию, она продолжала общение с представителями этой организации, пока ее не задержали в марте 2025 г.