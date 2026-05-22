Главная / Общество /

Студентку Костикову приговорили к пяти годам колонии за попытку вступления в РДК

Студентку Полину Костикову приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу 250 000 руб. за попытку участия в украинской организации «Русский добровольческий корпус (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, с января по июнь 2024 г. Костикова находилась за пределами России. Тогда она связалась с одним из активистов для вступления в ряды РДК, чтобы лично участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Вернувшись в Россию, она продолжала общение с представителями этой организации, пока ее не задержали в марте 2025 г.

Фигурантку признали виновной по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

По данным ТАСС, гособвинение просило для подсудимой восемь лет лишения свободы со штрафом 300 000 руб. Агентство со ссылкой на документы суда сообщило, что Костикова была также связана с запрещенной на территории России террористической организацией «Азов».

19 мая Северный флотский военный суд признал виновными в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и вандализме по мотивам политической и идеологической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ) 19-летнего и 16-летнего жителей Котласа. Суд приговорил 19-летнего молодого человека к 15 годам колонии строгого режима (первые два года он проведет в тюрьме), штрафу в 400 000 руб. и ограничению свободы на год. Несовершеннолетний житель города получил пять лет воспитательной колонии.

