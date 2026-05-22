При атаке БПЛА на автомобиль в Брянской области погибла мирная жительница
Гражданский автомобиль подвергся атаке украинского БПЛА в городе Севске Брянской области. В результате погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранения, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, пострадавшая управляла автомобилем. «Водитель автомобиля получила осколочные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Ковальчук.
Врио губернатора выразил соболезнования близким погибшей и сообщил, что ее семье окажут материальную помощь и необходимую поддержку. Он также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
21 мая в Брянской области произошла еще одна атака БПЛА с погибшими. На станции Унеча удару ВСУ подвергся тепловоз. В результате погибли три человека: машинист, помощник машиниста и осмотрщик – ремонтник вагонов.