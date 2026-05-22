Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
FEES0,065-2,39%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,24-0,05%RGBITR782,98-0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

При атаке БПЛА на автомобиль в Брянской области погибла мирная жительница

Ведомости

Гражданский автомобиль подвергся атаке украинского БПЛА в городе Севске Брянской области. В результате погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранения, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, пострадавшая управляла автомобилем. «Водитель автомобиля получила осколочные ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Ковальчук.

Врио губернатора выразил соболезнования близким погибшей и сообщил, что ее семье окажут материальную помощь и необходимую поддержку. Он также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

21 мая в Брянской области произошла еще одна атака БПЛА с погибшими. На станции Унеча удару ВСУ подвергся тепловоз. В результате погибли три человека: машинист, помощник машиниста и осмотрщик – ремонтник вагонов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь