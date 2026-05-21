В Брянской области при атаке БПЛА на тепловоз погибли три человека

Ведомости

Три человека погибли при ударе беспилотника по маневровому тепловозу на станции Унеча в Брянской области, сообщили в РЖД.

«Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи», – говорится в сообщении компании на платформе MAX.

Среди погибших – машинист Евгений Кожанов 1976 г.р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик 1978 г.р. и осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик 2007 г.р.

21 мая Минобороны РФ сообщило о перехвате средствами ПВО 196 беспилотников в 11 регионах страны. Во время массированной атаки беспилотников на гражданские и промышленные объекты Сызрани (Самарская область) погибла семья участника спецоперации.

