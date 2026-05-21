Главная / Общество /

Cемья бойца спецоперации погибла при атаке БПЛА на Сызрань

Во время массированной атаки беспилотников на гражданские и промышленные объекты Сызрани (Самарская область) погибли два человека – семья участника спецоперации. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима», – сказал Федорищев. Глава региона заявил, что в атаке участвовало более 10 БПЛА. Он также сообщил, что сразу после удара был развернут оперативный штаб, а все экстренные службы приведены в полную готовность.

По словам губернатора, власти региона уже начали оценку ущерба и ликвидацию последствий воздушного нападения. Федорищев сообщил, что выехал на место происшествия и встретился с жителями и сотрудниками предприятий. Пострадавшим госпитализация не потребовалась. Глава области отметил, что им оказывается материальная и психологическая поддержка.

В Сызрани до конца текущей недели отменены все увеселительные, массовые и спортивные мероприятия, сообщает мэрия на своей странице во «В контакте».

По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 20 мая до 7:00 мск 21 мая силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, в Калмыкии, Крыму и над акваторией Каспийского моря.

