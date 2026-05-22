В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера после украинского удара по колледжу
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом сообщил сам Пасечник в Мах.
По его словам, все службы работают в усиленном режиме. К оказанию помощи присоединились общественники и волонтеры. Народный фронт ЛНР доставил более двух тонн гуманитарной помощи и развернул несколько штабов поддержки. «Единая Россия» организовала сбор крови для пострадавших, рассказал глава республики.
Пасечник добавил, что родители пострадавших находятся в пункте временного размещения. Они обеспечены всем необходимым, с ними работают психологи и медики.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета. По последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
ООН осудила атаки на гражданское население в Старобельске и призвала воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации.