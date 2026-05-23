В Москве за сутки выпала почти четверть месячной нормы осадков

В Москве после прохождения холодного грозового фронта выпало 16 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале. На главной столичной метеостанции ВДНХ отметили, что показатель приблизился к суточному рекорду 2009 г., когда в городе выпало 18,3 мм осадков.