CNY Бирж.10,53+0,91%MGTS1 410+1,73%KUZB0,03-0,5%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Общество /

В Москве за сутки выпала почти четверть месячной нормы осадков

В Москве после прохождения холодного грозового фронта выпало 16 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале. На главной столичной метеостанции ВДНХ отметили, что показатель приблизился к суточному рекорду 2009 г., когда в городе выпало 18,3 мм осадков.

Местами в столице прошел град, также наблюдалась высокая грозовая активность. Порывы ветра достигали штормовых значений: в районе аэропорта «Внуково» – до 20 м/с, в аэропорту «Шереметьево» – до 18 м/с, в аэропорту «Домодедово» – до 16 м/с.

В Московской области больше всего осадков выпало в Ново-Иерусалиме – 13 мм. В Долгопрудном и Пушкино зафиксировали по 9 мм осадков, в Наро-Фоминске – 8 мм, в Солнечногорске и Талдоме – по 7 мм, в Дмитрове – 6 мм.

20 мая в Москве был зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К середине дня столбики термометров поднялись до отметки плюс 30 градусов. 

