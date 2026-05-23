В Москве за сутки выпала почти четверть месячной нормы осадков
В Москве после прохождения холодного грозового фронта выпало 16 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале. На главной столичной метеостанции ВДНХ отметили, что показатель приблизился к суточному рекорду 2009 г., когда в городе выпало 18,3 мм осадков.
Местами в столице прошел град, также наблюдалась высокая грозовая активность. Порывы ветра достигали штормовых значений: в районе аэропорта «Внуково» – до 20 м/с, в аэропорту «Шереметьево» – до 18 м/с, в аэропорту «Домодедово» – до 16 м/с.
В Московской области больше всего осадков выпало в Ново-Иерусалиме – 13 мм. В Долгопрудном и Пушкино зафиксировали по 9 мм осадков, в Наро-Фоминске – 8 мм, в Солнечногорске и Талдоме – по 7 мм, в Дмитрове – 6 мм.
20 мая в Москве был зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К середине дня столбики термометров поднялись до отметки плюс 30 градусов.