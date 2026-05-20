В Москве побит установленный 129 лет назад температурный рекорд
В Москве зафиксирован новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К середине дня столбики термометров поднялись до отметки плюс 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, предыдущий рекорд для этой даты держался с конца XIX в. Тишковец рассказал, что к 14:00 мск на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до 30 градусов. Он отметил, что побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет.
Тишковец также сообщил, что рекордная жара в Москве уже через несколько дней сменится похолоданием. К выходным температура упадет с +31 до +20 градусов, а климатическое время «повернется вспять». По его словам, 20 мая в Москве будет все еще жарко – днем воздух прогреется до +28…+31 градуса, что создаст угрозу падения рекорда, установленного в 1897 г., когда столбики термометров показали +29,7.