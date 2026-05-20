В Москве побит установленный 129 лет назад температурный рекорд

Тишковец также сообщил, что рекордная жара в Москве уже через несколько дней сменится похолоданием. К выходным температура упадет с +31 до +20 градусов, а климатическое время «повернется вспять». По его словам, 20 мая в Москве будет все еще жарко – днем воздух прогреется до +28…+31 градуса, что создаст угрозу падения рекорда, установленного в 1897 г., когда столбики термометров показали +29,7.