Главная / Общество /

Синоптики спрогнозировали смерч в Подмосковье

На севере Подмосковья, юго-востоке Тверской и западе Ярославской области, а также на Вологодчине местами 22 мая может сформироваться смерч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 22 мая станет заключительным днем аномального тепла в Центральной России. На погоду повлияет западная периферия погожего антициклона, а с 21:00 до 23.00 мск часов – прохождение холодного атмосферного фронта.

В первой половине дня в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. К 15:00 мск температура воздуха поднимется до аномальных +27…+30. По словам Тишковца, «эта летняя тишина будет обманчивой»: к вечеру начнется гроза. Ветер усилится в порывах до штормовых 20 м/с и более.

Эксперты предупредили о риске сильнейшей метеоаномалии со времен XIX века

«На каждый метр квадратный московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды! Горохом забарабанит мозаичный град диаметром до 3-5 мм», – написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, эти опасные явления «станут предвестниками грядущего похолодания». В выходные жара спадет до комфортных +19…+24, в ночное время – до +10…+15. Будет преобладать сравнительно солнечная и сухая погода. Дождь возможен ночью и утром 23 мая и вечером 24-го.

21 мая метеорологи «Яндекс.Погоды» обнародовали прогноз погоды на лето 2026 г., собранный с использованием ИИ. Россиянам обещают аномальную жару в Центральной полосе страны и повышенную влажность на юге. 

