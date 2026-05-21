«Яндекс.Погода»: это лето может стать одним из самых жарких за последние годы
Метеорологи «Яндекс.Погоды» представили прогноз погоды на лето 2026 г., собранный с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Синоптики обещают аномальную жару в Центральной полосе страны и повышенную влажность на юге. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Лето 2026 г. может стать одним из самых жарких в Москве. По сравнению с прошлым годом повышение температуры наблюдается во всех мегаполисах страны. В Екатеринбурге ожидается обновление 30-летнего рекорда тепловых аномалий. В Омске и Челябинске – обновление 10-летнего теплового рекорда.
Наиболее теплыми месяцами для европейской части России станут июнь и август. В Новосибирске, Омске и Красноярске в июне наоборот будет прохладным. В Сибири и на Урале заметное потепление придет в июле.
Режим осадков ожидается в пределах климатической нормы. В Москве, Воронеже, Самаре и Челябинске в июне выпадет в 1,5 раза меньше осадков, чем в прошлом году. Исключением станет Санкт-Петербург, где в июле высока вероятность дождей. Лето 2026 г. в средней полосе России может оказаться менее влажным. Для городов Южного федерального округа специалисты прогнозируют более влажное лето.
В мае во многих регионах России наблюдается аномальная жара до +32 градусов. Предупреждение о высокой температуре действует на территории Москвы, Воронежа, Рязани, Тулы, Костромы и других городов. Причиной аномального потепления синоптики называют распространение теплого тропосферного гребня с территории Средней Азии.
В октябре 2025 г. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) одобрила внедрение ИИ в глобальную систему прогнозирования погоды. Решение об интеграции ИИ направлено в работу национальных служб по всему миру.