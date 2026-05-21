Эксперты предупредили о риске сильнейшей метеоаномалии со времен XIX века

15 мая Bloomberg, ссылаясь на информацию Центра прогнозирования климата США, сообщал, что вероятность формирования в ближайшие месяцы климатического явления «Эль-Ниньо» растет, что может повлиять на мировое сельское хозяйство, погодные условия и глобальные температуры. По оценке центра, вероятность развития «Эль-Ниньо» в экваториальной части Тихого океана в период с мая по июль 2026 г. составляет 82%. Вероятность того, что к периоду с ноября по январь явление станет сильным или очень сильным, оценивается в 67%.