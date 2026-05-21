Эксперты предупредили о риске сильнейшей метеоаномалии со времен XIX века
Международные климатические службы фиксируют аномальный нагрев вод Тихого океана, который может привести к одному из наиболее мощных явлений «Эль-Ниньо» за всю историю наблюдений. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
Согласно прогнозу ECMWF, уже осенью температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана может превысить климатическую норму более чем на три градуса. Такой показатель способен стать одним из максимальных за весь период наблюдений.
«Эль-Ниньо – один из самых опасных климатических факторов для мирового сельского хозяйства», – заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, основная угроза заключается не в локальных неурожаях, а в синхронном падении урожайности в нескольких странах одновременно.
Что такое «Эль-Ниньо»
Эксперты проводят параллели с событиями 1877–1878 гг., когда был зафиксирован самый мощный «Эль-Ниньо» в истории. Тогда аномальное потепление спровоцировало масштабные засухи в Бразилии, странах Азии и Африки, а последовавший голод, по историческим оценкам, унес десятки миллионов жизней.
Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов отметил, что нынешняя скорость нагрева океана вызывает тревогу даже у скептиков. По его словам, современная климатическая система значительно теплее, чем в XIX в., поэтому экстремальные погодные явления могут оказаться еще более разрушительными.
15 мая Bloomberg, ссылаясь на информацию Центра прогнозирования климата США, сообщал, что вероятность формирования в ближайшие месяцы климатического явления «Эль-Ниньо» растет, что может повлиять на мировое сельское хозяйство, погодные условия и глобальные температуры. По оценке центра, вероятность развития «Эль-Ниньо» в экваториальной части Тихого океана в период с мая по июль 2026 г. составляет 82%. Вероятность того, что к периоду с ноября по январь явление станет сильным или очень сильным, оценивается в 67%.