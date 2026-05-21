Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,442-0,18%KUZB0,03-1,3%MSTT100,45-1,47%IMOEX2 667,41+1,03%RTSI1 187,02+1,26%RGBI119,3+0,11%RGBITR783,13+0,14%
Главная / Общество /

Эксперты предупредили о риске сильнейшей метеоаномалии со времен XIX века

Ведомости

Международные климатические службы фиксируют аномальный нагрев вод Тихого океана, который может привести к одному из наиболее мощных явлений «Эль-Ниньо» за всю историю наблюдений. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Согласно прогнозу ECMWF, уже осенью температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана может превысить климатическую норму более чем на три градуса. Такой показатель способен стать одним из максимальных за весь период наблюдений.

«Эль-Ниньо – один из самых опасных климатических факторов для мирового сельского хозяйства», – заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, основная угроза заключается не в локальных неурожаях, а в синхронном падении урожайности в нескольких странах одновременно.

Что такое «Эль-Ниньо»

Это климатическое явление, связанное с аномальным потеплением вод в центральной и восточной части Тихого океана. Оно влияет на погодные условия по всему миру, вызывая засухи, наводнения и температурные аномалии.

Эксперты проводят параллели с событиями 1877–1878 гг., когда был зафиксирован самый мощный «Эль-Ниньо» в истории. Тогда аномальное потепление спровоцировало масштабные засухи в Бразилии, странах Азии и Африки, а последовавший голод, по историческим оценкам, унес десятки миллионов жизней.

Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов отметил, что нынешняя скорость нагрева океана вызывает тревогу даже у скептиков. По его словам, современная климатическая система значительно теплее, чем в XIX в., поэтому экстремальные погодные явления могут оказаться еще более разрушительными.

15 мая Bloomberg, ссылаясь на информацию Центра прогнозирования климата США, сообщал, что вероятность формирования в ближайшие месяцы климатического явления «Эль-Ниньо» растет, что может повлиять на мировое сельское хозяйство, погодные условия и глобальные температуры. По оценке центра, вероятность развития «Эль-Ниньо» в экваториальной части Тихого океана в период с мая по июль 2026 г. составляет 82%. Вероятность того, что к периоду с ноября по январь явление станет сильным или очень сильным, оценивается в 67%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте