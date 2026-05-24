Пожар на 800 кв. м после атаки БПЛА во Владимирской области ликвидирован

Всего в ночь на 24 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотника самолетного типа. 23 мая Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа за сутки. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1210 военнослужащих на всех направлениях спецоперации.