CNY Бирж.10,53+0,91%KUZB0,03+0,17%CARM1,102-0,86%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,09+0,07%
Пожар на 800 кв. м после атаки БПЛА во Владимирской области ликвидирован

Ведомости

Пожар, возникший в Камешковском округе Владимирской области после атаки украинского беспилотного летательного аппарата, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По словам главы области, площадь возгорания составила 800 кв. м. После ликвидации открытого огня на месте продолжаются работы по устранению последствий происшествия. В операции задействованы специалисты Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Об атаке украинского беспилотника на инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области, в результате которой возник пожар, также сообщил губернатор. По словам Авдеева, пострадавших в результате инцидента нет.

Всего в ночь на 24 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотника самолетного типа. 23 мая Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа за сутки. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1210 военнослужащих на всех направлениях спецоперации.

