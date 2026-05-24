Песков призвал осторожно относиться к подаркам с микрочипами
При обращении с подарками, содержащими микрочипы, необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку их функциональные возможности не всегда очевидны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» .
Представитель Кремля отметил, что вопросы безопасности каждая страна решает самостоятельно. Он также сказал, что уважительно относится ко всем мерам безопасности, которые служба безопасности считает целесообразными.
По словам Пескова, электронные сувениры, включая значки и другие устройства, могут содержать встроенные микрочипы, назначение которых не всегда известно пользователю.
Журналистка New York Post Эмили Гудин в соцсети X 15 мая сообщила, что американская делегация выкинула в мусорный бак у подножия трапа все, что ее члены получили от китайских чиновников. Персонал собрал удостоверения, одноразовые телефоны от сотрудников Белого дома, значки для делегации.
Президент США Дональд Трамп на борту самолета по пути из Пекина заявил, что США и Китай изо всех сил шпионят друг за другом. Он сказал, что США делают многое, о чем китайцы даже не подозревают. При этом он допустил, что то же делает и Китай.