МВД предупредило о новой тактике мошенников с голосовым подтверждением
Телефонные мошенники стали чаще использовать схему, основанную на голосовом подтверждении, причем применять ее начинают уже на первых этапах общения с потенциальной жертвой. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Как пояснили в ведомстве, злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник, страховых компаний, государственных органов или операторов связи и предлагают человеку якобы подтвердить личные данные. Для этого собеседника просят произнести заранее подготовленную фразу, например согласие на замену полиса, перенос сведений или подтверждение личности. После этого мошенники заявляют, что запись голоса якобы могла быть использована для доступа к различным сервисам, оформления доверенности или хищения биометрических данных.
В МВД подчеркнули, что подобные утверждения не соответствуют действительности. В ведомстве отметили, что отдельная запись голоса, полученная в ходе телефонного разговора, сама по себе не позволяет получить доступ к банковским счетам, порталу «Госуслуги» или другим цифровым сервисам. Биометрические системы устроены значительно сложнее и не могут быть активированы простой аудиозаписью.
Основной задачей преступников является не технический взлом, а психологическое давление. Сначала человеку внушают мысль о том, что инцидент уже произошел и его данные оказались под угрозой. Затем жертву пытаются вывести из состояния спокойствия, вызвать стресс и страх, после чего переводят к следующему этапу мошеннической атаки, связанной с выманиванием денег или персональной информации.
В УБК рекомендовали немедленно прерывать разговор, если неизвестные начинают запугивать уголовной ответственностью, утверждают, что средства были переведены в пользу ВСУ, сообщают об утечке биометрических данных или требуют перейти для дальнейшего общения в мессенджер.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ также сообщили, что в преддверии Дня защиты детей аферисты начали рассылать поддельные уведомления от имени школ и детсадов. Родителям предлагают платно «застраховать» ребенка для участия в праздниках. В МВД отметили, что в предпраздничный период мошенники особенно активизируются. Их схемы ориентированы преимущественно на родителей несовершеннолетних.