Общество /

«Спартак» обыграл «Краснодар» и завоевал Кубок России

Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв ФК «Краснодар» в суперфинале турнира со счетом 1:1 в серии пенальти. Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Счет в матче на 37-й минуте открыл Пабло Солари после передачи Эсекьеля Барко. Во втором тайме «Краснодар» отыгрался усилиями Дугласа Аугусто, который забил на 57-й минуте. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Спартака», победившие 4:3.

Решающий этап серии сложился не в пользу краснодарцев: свои попытки не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини. Отдельно отмечается, что по ходу встречи обе команды понесли кадровые потери из-за травм ключевых игроков.

Финал собрал рекордную аудиторию для турнира – 72 978 зрителей. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 г.

Перед началом матча была объявлена минута молчания в память о погибших в результате атаки на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педуниверситета.

18 июня столичная команда встретится с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу.

