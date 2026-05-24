«Спартак» обыграл «Краснодар» и завоевал Кубок России
Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв ФК «Краснодар» в суперфинале турнира со счетом 1:1 в серии пенальти. Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).
Счет в матче на 37-й минуте открыл Пабло Солари после передачи Эсекьеля Барко. Во втором тайме «Краснодар» отыгрался усилиями Дугласа Аугусто, который забил на 57-й минуте. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Спартака», победившие 4:3.
Решающий этап серии сложился не в пользу краснодарцев: свои попытки не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини. Отдельно отмечается, что по ходу встречи обе команды понесли кадровые потери из-за травм ключевых игроков.
Финал собрал рекордную аудиторию для турнира – 72 978 зрителей. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 г.
Перед началом матча была объявлена минута молчания в память о погибших в результате атаки на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педуниверситета.
18 июня столичная команда встретится с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу.