«Спартак» обыграл «Краснодар» и завоевал Кубок России

Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв ФК «Краснодар» в суперфинале турнира со счетом 1:1 в серии пенальти. Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).