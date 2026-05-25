Мужчина погиб в результате ракетного удара ВСУ по поселку в Брянской области
Мирный житель поселка Белая Березка Брянской области погиб в результате целенаправленного массированного ракетного удара ВСУ, сообщил в Max врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Регион был атакован из РСЗО «Град». При ударе ранение также получил сотрудник пожарно-спасательной службы. Его доставили в больницу, где врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.
По словам Ковальчука, повреждения получили несколько многоквартирных домов, свыше 10 частных жилых домов, а также социальные объекты, административные здания и гаражи.
За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 173 беспилотника над регионами России. По данным ведомства, атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Крыма.