ФСБ: предотвращен подрыв в порту Усть-Луга заминированного газовоза из Бельгии

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардией предотвратила теракт на судне «Аррхениус» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Газовоз прибыл из бельгийского Антверпена и следовал в Турцию.

«Водолазами обнаружены посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств», – сообщили в ЦОС ФСБ. Специалисты сделали вывод, что это морские магнитные мины, предположительно произведенные в одной из стран НАТО. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг.

Перед разгрузкой в Антверпене судно по указанию агента отправили на якорную стоянку. Оно простояло там около полутора суток якобы из-за забастовки работников порта. По оценке экспертов, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.

13 апреля ФСБ предложила расширить пограничный контроль вблизи критически важных объектов на подходах к портам Ленинградской области. Нововведения направлены на усиление надзора за маломерными судами вблизи портов. 31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет напряженную работу по защите порта Усть-Луга в Ленинградской области.

