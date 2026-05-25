CNY Бирж.10,511-0,19%KZOS60,5+0,67%BLNG10,66-1,02%IMOEX2 627,24+0,06%RTSI1 162,26+0,06%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Главная / Общество /

В Пакистане 16 человек погибли при столкновении микроавтобуса с автобусом

Не менее 16 человек стали жертвами крупного ДТП на северо-западе Пакистана, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на представителей спасательных служб.

Авария произошла на скоростной автомагистрали в округе Сваби, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва. По предварительной информации, микроавтобус врезался в пассажирский автобус, который находился на обочине дороги. По данным дорожной полиции, автобус следовал из Карачи в Бунер, а микроавтобус – из Равалпинди в Дир.

В результате сильного удара 11 человек погибли на месте происшествия. Еще пятеро пострадавших скончались позднее от полученных травм. Восемь человек были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неосторожность или халатность водителя микроавтобуса. Официальное расследование обстоятельств аварии продолжается.

Pakistan Observer 24 мая сообщил о 23 погибших в пакистанском городе Кветта в результате мощного взрыва на железнодорожных путях, более 50 человек получили ранения. Трагедия произошла в районе Чаман-Фатак, когда мимо следовал пассажирский состав. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в стране сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). В числе погибших – трое военнослужащих пограничного корпуса, а также женщины и дети, сообщили местные власти.

