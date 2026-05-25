В Пакистане 16 человек погибли при столкновении микроавтобуса с автобусом

Pakistan Observer 24 мая сообщил о 23 погибших в пакистанском городе Кветта в результате мощного взрыва на железнодорожных путях, более 50 человек получили ранения. Трагедия произошла в районе Чаман-Фатак, когда мимо следовал пассажирский состав. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в стране сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). В числе погибших – трое военнослужащих пограничного корпуса, а также женщины и дети, сообщили местные власти.