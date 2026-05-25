CNY Бирж.10,511-0,19%KZOS60,5+0,67%BLNG10,66-1,02%IMOEX2 627,06+0,05%RTSI1 162,18+0,05%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Главная / Общество /

Митрополит Иларион назвал провокацией свое задержание в Чехии

Митрополит Иларион (Алфеев) категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает свое задержание в Чехии провокацией. Его процитировала редакция Telegram-канала священнослужителя.

Инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита и православную общину в Карловых Варах, куда он был направлен Священным Синодом РПЦ. Епископ в последние месяцы неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованиями покинуть Чехию, пишет редакция.

Сторона защиты отметила, что надежда на справедливое разрешение ситуации сохраняется. Она основана на конкретных независимых правовых действиях. Митрополит Иларион согласился сотрудничать со следствием в рамках закона. Он намерен защищать свою репутацию всеми доступными правовыми методами.

Митрополита задержали 24 мая после того, как он покинул храм святых апостолов Петра и Павла. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, был остановлен без объяснения причин. После остановки сотрудники полиции сразу приступили к досмотру транспортного средства.

