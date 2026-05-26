В Госдуме призвали запретить возвращать бездомных собак после отлова
В России предложили не возвращать собак в места их прежнего обитания после отлова, а в отдельных случаях – усыплять их. Об этом шла речь на заседании профильной рабочей группы в Госдуме под руководством главы комитета по защите семьи Нины Останиной, сообщают «Известия». Число нападений бездомных собак на людей с 2022 г. выросло на 18% до 390 000, следует из приведенных на заседании данных Роспотребнадзора.
По словам Останиной, законы о порядке обращения с животными, в том числе в части усыпления, уже приняты в 38 регионах, в 17 из них – в течение последнего года, еще в 10 находятся в стадии разработки. Условия возможного усыпления, по ее мнению, могут быть расширены. Глава думского комитета также высоко оценила усилия губернатора Оренбургской области по ежедневному мониторингу ситуации. «Если бы все губернаторы сегодня поставили для себя такую задачу, я полагаю, что мы смогли бы навести порядок в этой сфере», – подчеркнула она, приведя его в пример.
Ситуация остается напряженной в ряде регионов. 1 марта 2026 г. в Красноярском крае вступил в силу закон, разрешающий усыплять бездомных животных в трех случаях: при немотивированной агрессии, неизлечимых заболеваниях и несовместимых с жизнью травмах. В Ростовской области в апреле 2025 г. было возбуждено уголовное дело о халатности после того, как бродячие собаки напали на двух девочек. Власти Оренбургской области ввели экстраординарный режим для усыпления бездомных животных, предусматривающий их отлов без возврата в места обитания.