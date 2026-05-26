Киберполиция посоветовала покупать VPN в официальных магазинах

Мошенники под видом «бесплатного VPN» устанавливают на устройства пользователей вредоносное программное обеспечение, поэтому рекомендуется скачивать такие сервисы только из официальных магазинов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Рекомендуется скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, что, впрочем, тоже не дает 100%-ной гарантии безопасности», – отметили в киберполиции.

Представители ведомства подчеркнули, что под видом VPN может распространяться банковский троян и загрузчик дополнительного ПО. После того как пользователь установил приложение, программа может иметь доступ к SMS, push-уведомлениям, данным банковской карты и т. д.

27 апреля Минцифры РФ заявило, что российские сервисы ограничивают доступ из-за включенного VPN для «безопасности данных». Ведомство подчеркнуло, что большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации.

В конце марта Минцифры также отмечало, что реализует меры по снижению использования VPN-сервисов в РФ в рамках исполнения действующего законодательства. Глава ведомства Максут Шадаев говорил, что министерство выступает против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. По его словам, ведомство хочет решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей.

