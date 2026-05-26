Актер Глеб Калюжный демобилизовался
Актер Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии и вернулся домой, сообщил ТАСС со ссылкой на его директора Григория Сухова.
Калюжного встретили с букетом ромашек его мама и сестра Мария. По словам директора, актер вернулся из армии достойно, с улыбкой на лице.
Молодой человек ушел служить в армию 27 мая 2025 г.
В марте 2025 г. «РИА Новости» сообщило о возбуждении уголовного дела против Калюжного. По данным агентства, ему вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Молодому человеку грозило два года лишения свободы.
Калюжный родился 14 августа 1998 г. в Москве. Сниматься в кино начал с 2015 г. Среди его актерских работ – роли в сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна». Артист также выпустил несколько музыкальных альбомов.