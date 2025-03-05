«РИА Новости»: против актера Глеба Калюжного возбуждено уголовное дело
В отношении актера Глеба Калюжного, снимавшегося в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Территория», возбуждено уголовное дело об уклонении от службы в армии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
26-летнему Калюжному вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Максимальное наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 г. в Москве. Сниматься в кино начал с 2015 г. Среди его актерских работ – роли в российских сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна». Калюжный также выпустил несколько музыкальных альбомов.
Призыв на военную службу проходит дважды в год. Весенний – с 1 апреля по 15 июля, осенний – с 1 октября по 31 декабря. Призывной возраст мужчин в России – 18–30 лет. В феврале в Госдуму был внесен законопроект о продлении срока призыва на год при его неисполнении. Изменения предложены в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе».