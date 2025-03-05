«РИА Новости»: против актера Глеба Калюжного возбуждено уголовное дело

Призыв на военную службу проходит дважды в год. Весенний – с 1 апреля по 15 июля, осенний – с 1 октября по 31 декабря. Призывной возраст мужчин в России – 18–30 лет. В феврале в Госдуму был внесен законопроект о продлении срока призыва на год при его неисполнении. Изменения предложены в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе».