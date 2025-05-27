Актер Глеб Калюжный ушел служить в армию
Калюжный заявил, что не будет жалеть о том, что в этот год не сможет сниматься в проектах. Он уточнил, что не знает, в какие именно войска попадет. Проводить актера пришли его родственники и близкие.
17 мая агент Калюжного Григорий Сухов объявил, что артист начнет службу 27 мая. 12 апреля стало известно, что актер принял участие в съемках военного фильма «Малыш» в Донецкой народной республике (ДНР). Сухов уточнил, что Калюжный после съемок утвердился в решении пройти срочную службу в армии.
В марте «РИА Новости» сообщило о возбуждении уголовного дела против Калюжного. По данным агентства, ему вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Максимальное наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Калюжный родился 14 августа 1998 г. в Москве. Сниматься в кино начал с 2015 г. Среди его актерских работ – роли в сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна». Артист также выпустил несколько музыкальных альбомов.