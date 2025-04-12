Фигурант дела об уклонении от армии актер Калюжный поехал в ДНР на съемки фильма

ТАСС писал, что следователи возбудили дело в отношении актера после того, как в ходе осеннего призыва он не явился на пункт отправки на военную службу. Также стало известно, что он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки. По данным «Коммерсанта», срок расследования уголовного дела был продлен до 5 мая.