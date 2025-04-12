Фигурант дела об уклонении от армии актер Калюжный поехал в ДНР на съемки фильма
Калюжный готов пойти в те войска, куда его распределят, уточнил собеседник издания.
5 марта «РИА Новости» сообщило, что в отношении Калюжного возбуждено уголовное дело об уклонении от службы в армии. 26-летнему Калюжному вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Максимальное наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
ТАСС писал, что следователи возбудили дело в отношении актера после того, как в ходе осеннего призыва он не явился на пункт отправки на военную службу. Также стало известно, что он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки. По данным «Коммерсанта», срок расследования уголовного дела был продлен до 5 мая.
Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 г. в Москве. Сниматься в кино начал с 2015 г. Среди его актерских работ – роли в российских сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна». Калюжный также выпустил несколько музыкальных альбомов.