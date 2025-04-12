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Фигурант дела об уклонении от армии актер Калюжный поехал в ДНР на съемки фильма

Ведомости

Российский актер Глеб Калюжный сейчас снимается в военном фильме «Малыш» на территории Донецкой народной республики (ДНР), а в конце мая он начнет службу в армии. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора актера Григория Сухова.

Калюжный готов пойти в те войска, куда его распределят, уточнил собеседник издания.

5 марта «РИА Новости» сообщило, что в отношении Калюжного возбуждено уголовное дело об уклонении от службы в армии. 26-летнему Калюжному вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Максимальное наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

ТАСС писал, что следователи возбудили дело в отношении актера после того, как в ходе осеннего призыва он не явился на пункт отправки на военную службу. Также стало известно, что он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки. По данным «Коммерсанта», срок расследования уголовного дела был продлен до 5 мая.

Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 г. в Москве. Сниматься в кино начал с 2015 г. Среди его актерских работ – роли в российских сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна». Калюжный также выпустил несколько музыкальных альбомов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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