Актер Калюжный уйдет служить в армию в конце мая

О возбуждении уголовного дела против Калюжного стало известно в марте. По данным «РИА Новости», 26-летнему актеру вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). ТАСС писал, что дело завели после того, как в ходе осеннего призыва артист не явился на пункт отправки на военную службу.