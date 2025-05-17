Актер Калюжный уйдет служить в армию в конце мая
Российский актер Глеб Калюжный, против которого было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии, начнет службу 27 мая, сообщил ТАСС агент артиста Григорий Сухов.
В апреле стало известно, что Калюжный участвует в съемках военного фильма «Малыш» на территории Донецкой народной республики (ДНР). По словам Сухова, актер после съемок утвердился в решении пройти срочную службу в армии.
«Он же снимался на Донбассе, общался и с военными, и с людьми, которые были непосредственно свидетелями. В общем, мы поняли, что служить Родине – это его долг», – сказал он.
О возбуждении уголовного дела против Калюжного стало известно в марте. По данным «РИА Новости», 26-летнему актеру вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). ТАСС писал, что дело завели после того, как в ходе осеннего призыва артист не явился на пункт отправки на военную службу.
Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 г. в Москве. Сниматься в кино начал с 2015 г. Среди его актерских работ – роли в российских сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна». Калюжный также выпустил несколько музыкальных альбомов.