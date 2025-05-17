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Актер Калюжный уйдет служить в армию в конце мая

Ведомости

Российский актер Глеб Калюжный, против которого было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии, начнет службу 27 мая, сообщил ТАСС агент артиста Григорий Сухов.

В апреле стало известно, что Калюжный участвует в съемках военного фильма «Малыш» на территории Донецкой народной республики (ДНР). По словам Сухова, актер после съемок утвердился в решении пройти срочную службу в армии. 

«Он же снимался на Донбассе, общался и с военными, и с людьми, которые были непосредственно свидетелями. В общем, мы поняли, что служить Родине – это его долг», – сказал он.

О возбуждении уголовного дела против Калюжного стало известно в марте. По данным «РИА Новости», 26-летнему актеру вменяется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). ТАСС писал, что дело завели после того, как в ходе осеннего призыва артист не явился на пункт отправки на военную службу. 

Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 г. в Москве. Сниматься в кино начал с 2015 г. Среди его актерских работ – роли в российских сериалах «Улица», «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «Черная весна». Калюжный также выпустил несколько музыкальных альбомов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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