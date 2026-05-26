Общество

Мосгорсуд признал корпорацию «Алмаз кэпитал партнерс» экстремистской

Ведомости

Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда столицы о запрете деятельности корпорации «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» (Almaz Capital Partners) на территории России. Также вышестоящая инстанция подтвердила обращение в доход государства имущества ее основателя – бизнесмена Александра Галицкого на сумму около 8 млрд руб., передает ТАСС .

Тверской районный суд Москвы еще 23 марта удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал объединение, включающее предпринимателя и его структуру, экстремистским. Поводом для этого стало то, что, по данным надзорного ведомства, «Алмаз кэпитал партнерс» и ее дочерние компании оказывали материальную помощь Украине. На заседании 26 мая представитель Галицкого пытался добиться возвращения дела в суд первой инстанции, однако суд апелляционной инстанции его доводы не принял. Сам бизнесмен в заседание не явился, направив жалобу по почте.

В марте Генпрокуратура направила в Тверской суд иск о запрете деятельности Галицкого и его корпорации «Алмаз кэпитал партнерс» в России. Основанием стали многочисленные свидетельства поддержки структурами бизнесмена украинской армии – например, через платформу «Юнайтед24» и прямое финансирование производителей вооружений.

Защита ответчиков, напротив, настаивала на отсутствии какой-либо экстремистской деятельности и заявляла, что фонд вышел из всех спорных проектов и давно не вел бизнес в России. После решения Тверского суда о конфискации активов Галицкого изъятые активы были переданы «Ростеху». В рамках этого процесса в госсобственность перешла платформа Carprice, а также доли в ряде IT-компаний.

Сам Галицкий, выйдя из фонда в 2022 г., продолжает владеть ликвидными активами в России. Дело также имеет громкий личный контекст: судебный процесс о разделе имущества с бывшей женой Алией Галицкой, которая покончила с собой в феврале, привел к аресту его недвижимости на сотни миллионов рублей еще до вмешательства прокуратуры. Предприниматель, в свою очередь, выражал готовность к мировому соглашению с надзорным ведомством, но получил отказ.

