Сделавшую кальян на пасхальном куличе девушку приговорили к трем годам колонии

Ведомости

Мещанский суд Москвы приговорил Ксению Белоусову к трем годам 25 дням колонии общего режима по делу об оскорблении чувств верующих. Дело было возбужденно из-за сторис с кальяном, сделанного на пасхальном куличе, передает «РИА Новости».

Она признана виновной по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Гособвинение просило наказание за оскорбление чувств верующих в виде шести месяцев, но фигурантка нарушила испытательный срок по прошлому приговору за хранение наркотиков. По этой причине прокурор запросил три года и два месяца.

Уголовное дело против Белоусовой возбудили 13 апреля. По версии следствия, инцидент произошел в одном из заведений на улице Сретенке. СК считает, что девушка совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие религиозные чувства верующих. Происходящее она сняла на видео и разместила в соцсетях.

4 февраля суд приговорил комика Артемия Останина к реальному сроку по делу об оскорблении чувств верующих. Дело было возбуждено после жалоб активистов, а в основу обвинения легли его публичные выступления. Комик получил пять лет и девять месяцев колонии общего режима.

