Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,496+0,26%BISVP10,73+1,13%ARSA7,02-2,9%IMOEX2 584,93+0,18%RTSI1 136,23+0,18%RGBI118,880%RGBITR781,78+0,03%
Главная / Общество /

Дегтярев не может согласиться со сменой спортивного гражданства Плющенко-младшим

Ведомости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев негативно отреагировал на решение фигуриста Александра Плющенко сменить спортивное гражданство. Об этом он заявил журналисту Life Александру Юнашеву.

«Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», – сказал Дегтярев.

21 мая стало известно, что 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова объясняла переход высокой конкуренцией в российской сборной. По ее словам, после смены спортивного гражданства фигуристу будет проще пройти отбор на чемпионаты мира и Европы.

Плющенко-младший с 2017 г. тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом. В 2025 г. на соревнованиях в Подмосковье фигурист дважды становился победителем турниров в своей категории.

Евгений Плющенко пояснял «РИА Новости», что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он отмечал, что в сборной России молодой спортсмен не состоял, занимался в частной академии. Сам спортсмен в разговоре со «Спорт-экспрессом» заявил, что «был и остается русским». Он надеется, что сможет достойно представлять на международной арене две страны и прославлять академию отца.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте