Дегтярев не может согласиться со сменой спортивного гражданства Плющенко-младшим

Евгений Плющенко пояснял «РИА Новости», что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он отмечал, что в сборной России молодой спортсмен не состоял, занимался в частной академии. Сам спортсмен в разговоре со «Спорт-экспрессом» заявил, что «был и остается русским». Он надеется, что сможет достойно представлять на международной арене две страны и прославлять академию отца.