Дегтярев не может согласиться со сменой спортивного гражданства Плющенко-младшим
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев негативно отреагировал на решение фигуриста Александра Плющенко сменить спортивное гражданство. Об этом он заявил журналисту Life Александру Юнашеву.
«Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», – сказал Дегтярев.
21 мая стало известно, что 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова объясняла переход высокой конкуренцией в российской сборной. По ее словам, после смены спортивного гражданства фигуристу будет проще пройти отбор на чемпионаты мира и Европы.
Плющенко-младший с 2017 г. тренируется в академии «Ангелы Плющенко» и регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом. В 2025 г. на соревнованиях в Подмосковье фигурист дважды становился победителем турниров в своей категории.
Евгений Плющенко пояснял «РИА Новости», что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он отмечал, что в сборной России молодой спортсмен не состоял, занимался в частной академии. Сам спортсмен в разговоре со «Спорт-экспрессом» заявил, что «был и остается русским». Он надеется, что сможет достойно представлять на международной арене две страны и прославлять академию отца.