ТАСС: сын Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко продолжит карьеру в составе сборной Азербайджана по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Федерация фигурного катания на коньках России утвердила переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана», – сообщил собеседник агентства.
Как заявила ТАСС заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде, после перехода ему будет проще квалифицироваться на чемпионаты мира и Европы.
Александру Плющенко 13 лет. Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 г. тренируется в академии «Ангелы Плющенко».