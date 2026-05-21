Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM52,96+0,51%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,33+0,13%RGBITR783,29+0,16%
Главная / Общество /

ТАСС: сын Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана

Ведомости

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко продолжит карьеру в составе сборной Азербайджана по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Федерация фигурного катания на коньках России утвердила переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана», – сообщил собеседник агентства.

Как заявила ТАСС заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде, после перехода ему будет проще квалифицироваться на чемпионаты мира и Европы.

Александру Плющенко 13 лет. Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 г. тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её