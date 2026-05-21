ТАСС: сын Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана

Как заявила ТАСС заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде, после перехода ему будет проще квалифицироваться на чемпионаты мира и Европы.