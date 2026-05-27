Госдума ввела штрафы для отказавшихся от медосвидетельствования мигрантов
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, который предполагает обязательное медосвидетельствование иностранных граждан в течение 30 дней со дня въезда в РФ. Документ опубликован в думской базе.
За отказ или уклонение от процедуры предусмотрен штраф от 25 000 до 50 000 руб. Кроме того, иностранным гражданам может грозить административное выдворение. Инициатива принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину, вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой, лидерам парламентских фракций и депутатам.
В документе отмечается, что медосвидетельствование будет осуществляться за счет средств иностранных граждан либо с помощью средств работодателей и заказчиков работ.
18 мая «Ведомости» писали о поправках в законопроект о медосвидетельствовании мигрантов. Тогда стало известно, что оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Медзаключения о наличии инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, будут также в электронном виде передаваться в Роспотребнадзор в течение суток вместо ранее предлагаемых трех дней.