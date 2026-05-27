Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,496+0,26%BISVP10,73+1,13%ARSA7,02-2,9%IMOEX2 584,93+0,18%RTSI1 136,23+0,18%RGBI118,880%RGBITR781,78+0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума ввела штрафы для отказавшихся от медосвидетельствования мигрантов

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, который предполагает обязательное медосвидетельствование иностранных граждан в течение 30 дней со дня въезда в РФ. Документ опубликован в думской базе.

За отказ или уклонение от процедуры предусмотрен штраф от 25 000 до 50 000 руб. Кроме того, иностранным гражданам может грозить административное выдворение. Инициатива принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину, вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой, лидерам парламентских фракций и депутатам.

В документе отмечается, что медосвидетельствование будет осуществляться за счет средств иностранных граждан либо с помощью средств работодателей и заказчиков работ.

18 мая «Ведомости» писали о поправках в законопроект о медосвидетельствовании мигрантов. Тогда стало известно, что оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Медзаключения о наличии инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, будут также в электронном виде передаваться в Роспотребнадзор в течение суток вместо ранее предлагаемых трех дней.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте