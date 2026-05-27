Госдума одобрила в первом чтении уголовную ответственность за незаконный майнинг

26 мая руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Станислав Васильев сообщил, что СК разработал законопроект, который предусматривает соразмерную ответственность за проявления незаконного майнинга. По его словам, у СКР есть опыт и возможности пресекать такие преступления, даже скрытые в цифровой тени. Васильев отметил, что в России сейчас насчитывается около 190 000 нелегальных майнеров, а ущерб экономике, нанесенный ими, может достигать $280 млн.