Госдума одобрила в первом чтении уголовную ответственность за незаконный майнинг
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют и деятельность операторов майнинговой инфраструктуры без включения в соответствующие реестры. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.
Документ устанавливает наказание за получение дохода или причинение ущерба в крупном размере (свыше 3,5 млн руб.). В таких случаях предусмотрены штрафы до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов или принудительные работы сроком до двух лет.
Если преступление совершено организованной группой либо ущерб превышает 13 млн руб., наказание ужесточается: штрафы до 2,5 млн руб., принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Законопроект также предусматривает конфискацию имущества, использованного при незаконном майнинге. При этом возможно освобождение от ответственности при полном возмещении ущерба.
По данным ФНС, в России майнингом могут заниматься около 50 000 субъектов, однако в официальном реестре зарегистрировано менее 1500 участников.
26 мая руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Станислав Васильев сообщил, что СК разработал законопроект, который предусматривает соразмерную ответственность за проявления незаконного майнинга. По его словам, у СКР есть опыт и возможности пресекать такие преступления, даже скрытые в цифровой тени. Васильев отметил, что в России сейчас насчитывается около 190 000 нелегальных майнеров, а ущерб экономике, нанесенный ими, может достигать $280 млн.
7 мая стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении данный законопроект. Документ был внесен правительством России в конце марта.