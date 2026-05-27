Госдума одобрила уголовное наказание за подделку справок об опасных болезнях
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за подделку и оборот поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний. Об этом сообщили в парламенте.
Максимальное наказание за такое нарушение может достигать восьми лет лишения свободы и штрафа до 3 млн руб.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение общественной безопасности. Он напомнил, что сейчас иностранные граждане при въезде в Россию обязаны проходить медосвидетельствование на наличие инфекционных заболеваний и употребление наркотиков.
27 мая Госдума приняла еще одну норму, сокращающую обязательный срок прохождения медосвидетельствования для мигрантов, прибывающих в РФ более чем на три месяца, – с 90 до 30 дней.
Также медицинские организации обяжут в течение 24 часов передавать данные в МВД России о выданных медицинских заключениях, а в Роспотребнадзор – информацию о выявленных у мигрантов инфекционных заболеваниях. В таких случаях иностранный гражданин сможет быть оперативно депортирован.
Отдельно депутаты одобрили штрафы за отказ мигрантов от медицинского освидетельствования. Максимальное наказание составит 50 000 руб. Также суд сможет принять решение о выдворении иностранного гражданина из РФ.