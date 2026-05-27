Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNKL3 920+0,26%CNY Бирж.10,499+0,28%IMOEX2 584,46+0,16%RTSI1 135,99+0,16%RGBI118,880%RGBITR781,78+0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума одобрила уголовное наказание за подделку справок об опасных болезнях

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за подделку и оборот поддельных справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний. Об этом сообщили в парламенте.

Максимальное наказание за такое нарушение может достигать восьми лет лишения свободы и штрафа до 3 млн руб.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение общественной безопасности. Он напомнил, что сейчас иностранные граждане при въезде в Россию обязаны проходить медосвидетельствование на наличие инфекционных заболеваний и употребление наркотиков.

Володин перечислил новые поводы для депортации мигрантов

Политика

27 мая Госдума приняла еще одну норму, сокращающую обязательный срок прохождения медосвидетельствования для мигрантов, прибывающих в РФ более чем на три месяца, – с 90 до 30 дней.

Также медицинские организации обяжут в течение 24 часов передавать данные в МВД России о выданных медицинских заключениях, а в Роспотребнадзор – информацию о выявленных у мигрантов инфекционных заболеваниях. В таких случаях иностранный гражданин сможет быть оперативно депортирован.

Отдельно депутаты одобрили штрафы за отказ мигрантов от медицинского освидетельствования. Максимальное наказание составит 50 000 руб. Также суд сможет принять решение о выдворении иностранного гражданина из РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте