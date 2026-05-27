Сына миллиардера, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, арестовали на 10 суток
В Нижнем Новгороде суд назначил 10 суток административного ареста водителю кабриолета Mercedes Сергею Корнилову, ранее ставшему участником резонансного ДТП на Похвалинском съезде. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Поводом для ареста стал конфликт в одном из ресторанов города. По данным полиции, 21 мая в правоохранительные органы поступило обращение от представителей заведения о конфликтной ситуации с участием молодых людей, сотрудников ресторана, посетителей и представителей СМИ.
В отношении участников инцидента были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве. Суд признал 21-летнего Корнилова виновным и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Аналогичное решение принято и в отношении его знакомого.
Ранее суд избрал Корнилову меру пресечения по делу о ДТП, запретив определенные действия, включая посещение ресторанов и баров, а также нахождение вне дома в ночное время.
По версии следствия, 20 мая водитель ярко-желтого кабриолета Mercedes выехал на встречную полосу на Похвалинском съезде и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями. В местных СМИ сообщалось, что за рулем находился сын покойного нижегородского предпринимателя. Инцидент получил широкий общественный резонанс после появления в соцсетях видеозаписей с его высказываниями по поводу аварии.
25 мая в МВД сообщили, что в отношении 21-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. По данным ведомства, следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.
