Путин подписал закон об упрощении отстранения пьяных водителей от управления
Президент России Владимир Путин подписал закон, который сокращает количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение, сообщает ТАСС. Документ вносит изменения в ст. 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).
В настоящее время при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудникам полиции необходимо составить от трех до пяти документов: протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.
Закон допускает как оформление отдельного протокола об отстранении от управления транспортным средством, так и возможность проставления соответствующей отметки в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, других протоколах или постановлении по делу об административном правонарушении.
Аналогичные изменения касаются и задержания транспортного средства, запись о котором может быть внесена в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела.
Сокращение количества составляемых процессуальных документов в указанных случаях позволит сэкономить примерно 33 600 рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты на приобретение бланочной продукции, отмечают авторы документа.
МВД России предложило упростить процедуру оформления пьяных водителей в январе 2025 г., указав на экономию около 36 800 рабочих часов в год. В мае 2026 г. Госдума приняла закон об упрощении порядка отстранения от вождения в пьяном виде.
8 мая «Ведомости» со ссылкой на данные МВД сообщали, что количество погибших в ДТП на 10 000 транспортных средств за январь – апрель 2026 г. составило 0,48. Это на 13,6% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
Другие статистические показатели за первые четыре месяца года показали более сдержанную динамику. Количество погибших на 100 пострадавших в ДТП уменьшилось на 5,4%. В январе – апреле этот показатель был 7,2. Число раненых в ДТП снизилось почти на 7%. С начала года в ДТП в России пострадали 39 123 человека.