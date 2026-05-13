Госдума приняла закон об упрощении порядка отстранения от вождения в пьяном виде
Госдума приняла закон о сокращении процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение.
По нынешним правилам при выявлении пьяного водителя полицейские должны составить от трех до пяти процессуальных документов. В частности, протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении, протокол задержания транспортного средства.
Новым правилом предлагается составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем и возможность проставления отметки, которая может делаться в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в иных протоколах или в постановлении по делу о правонарушении.
Законом вносятся изменения в ст. 27.12 и 27.13 КоАП РФ. Далее закон рассмотрит Совет Федерации.
В январе капитан полиции в отставке, автор проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов говорил «Ведомостям», что было бы целесообразно более четко определить процедуру отстранения от управления транспортным средством (ТС). То есть конкретизировать, что именно подразумевается под этим понятием. Например, необходимо указать, что после отстранения водитель не имеет права находиться за рулем или выполнять какие-либо другие действия, связанные с управлением автомобилем.