Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос
Российские космонавты впервые в 2026 г. вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщил Роскосмос.
За пределами станции оказались Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Продолжительность внекорабельной деятельности должна составить около пяти с половиной часов. В ходе работы космонавтам предстоит установить на модуле «Звезда» научную аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц», продолжить эксперимент «Экран-М», а также снять и доставить на станцию контейнер эксперимента «Биориск».
Внутри МКС за управлением европейской роботизированной руки ERA находится космонавт Андрей Федяев.
В августе 2025 г. с космодрома им. Кеннеди во Флориде успешно стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Endeavour и международным экипажем: астронавтами NASA Зеной Кардман и Майком Финке, астронавтом JAXA Кимией Юи и космонавтом Роскосмоса Олегом Платоновым. Миссия Crew-11 продлится как минимум шесть месяцев, но может быть продлена до восьми месяцев.