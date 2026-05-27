Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

В августе 2025 г. с космодрома им. Кеннеди во Флориде успешно стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Endeavour и международным экипажем: астронавтами NASA Зеной Кардман и Майком Финке, астронавтом JAXA Кимией Юи и космонавтом Роскосмоса Олегом Платоновым. Миссия Crew-11 продлится как минимум шесть месяцев, но может быть продлена до восьми месяцев.