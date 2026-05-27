В России запустили производство отечественной линзы для лечения катаракты

В феврале 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. «Мы сможем обеспечить наших граждан всем необходимым», – заявил он. По словам премьера, отечественные ученые добились заметных результатов в разработке новых препаратов. Он подчеркнул, что даже при полной остановке поставок из недружественных стран власти смогут обеспечить граждан лекарствами и необходимой медпомощью.