YDEX4 028+1,28%CNY Бирж.10,475+0,06%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI118,91+0,03%RGBITR781,97+0,05%
Главная / Общество /

В России запустили производство отечественной линзы для лечения катаракты

Ведомости

Минздрав России подтвердил запуск производства отечественной интраокулярной линзы «Ясень», которая заменяет естественный хрусталик глаза при катаракте. Об этом сообщили «Вести».

Производство организовано в МНТК «Микрохирургия глаза». На первом этапе планируется выпускать до 12 000 линз в год, в дальнейшем объем производства намерены увеличить до 25 000 единиц ежегодно. Также предусмотрены специальные модификации линзы для пациентов с различными офтальмологическими заболеваниями.

В Минздраве отметили, что установка линзы будет доступна гражданам России бесплатно в рамках программы государственных гарантий. По данным ведомства, линза позволит решать широкий спектр задач по коррекции зрения и улучшать качество жизни пациентов разных возрастов. После операции пациенты смогут отказаться от очков, а люди с катарактой и возрастной дальнозоркостью – восстановить способность глаза фокусироваться на разных расстояниях.

В феврале 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. «Мы сможем обеспечить наших граждан всем необходимым», – заявил он. По словам премьера, отечественные ученые добились заметных результатов в разработке новых препаратов. Он подчеркнул, что даже при полной остановке поставок из недружественных стран власти смогут обеспечить граждан лекарствами и необходимой медпомощью.

