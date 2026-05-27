В России запустили производство отечественной линзы для лечения катаракты
Минздрав России подтвердил запуск производства отечественной интраокулярной линзы «Ясень», которая заменяет естественный хрусталик глаза при катаракте. Об этом сообщили «Вести».
Производство организовано в МНТК «Микрохирургия глаза». На первом этапе планируется выпускать до 12 000 линз в год, в дальнейшем объем производства намерены увеличить до 25 000 единиц ежегодно. Также предусмотрены специальные модификации линзы для пациентов с различными офтальмологическими заболеваниями.
В Минздраве отметили, что установка линзы будет доступна гражданам России бесплатно в рамках программы государственных гарантий. По данным ведомства, линза позволит решать широкий спектр задач по коррекции зрения и улучшать качество жизни пациентов разных возрастов. После операции пациенты смогут отказаться от очков, а люди с катарактой и возрастной дальнозоркостью – восстановить способность глаза фокусироваться на разных расстояниях.
В феврале 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. «Мы сможем обеспечить наших граждан всем необходимым», – заявил он. По словам премьера, отечественные ученые добились заметных результатов в разработке новых препаратов. Он подчеркнул, что даже при полной остановке поставок из недружественных стран власти смогут обеспечить граждан лекарствами и необходимой медпомощью.