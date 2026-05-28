Главная / Общество /

ВККС одобрила возбуждение дела на судью калининградского арбитража за взятку

Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

«По итогам рассмотрения представления председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Ефименко Сергея Геннадьевича ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении него», – отметили в ВС РФ.

13 апреля председатель СК России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение дела. Ефименко подозревается в получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что в 2024 г. ответчица по арбитражному делу передала судье через трех посредников первую часть взятки в размере 1 млн руб. Деньги подразумевались в качестве вознаграждения за принятие решения по делу. Общая сумма взятки должна была составить 2 млн руб.

Ефименко начал работу в Арбитражном суде Калининградской области в 2006 г. Он рассматривал гражданские дела, а затем был переведен в судебный состав, занимающийся административными делами.

