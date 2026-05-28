ВККС одобрила возбуждение дела на судью калининградского арбитража за взятку

13 апреля председатель СК России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение дела. Ефименко подозревается в получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что в 2024 г. ответчица по арбитражному делу передала судье через трех посредников первую часть взятки в размере 1 млн руб. Деньги подразумевались в качестве вознаграждения за принятие решения по делу. Общая сумма взятки должна была составить 2 млн руб.