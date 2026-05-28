В 2025 году россиянам выдали около 700 000 сертификатов на маткапитал
В 2025 г. российским семьям выдали порядка 700 000 сертификатов на материнский капитал, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Средства по сертификату можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели, отметил он.
С 1 февраля 2026 г. материнский капитал проиндексирован на 6,8% и составляет 737 204 руб. на первого ребенка или 974 189 руб. на второго (при неоформленном сертификате на первого).
Высокий спрос на меру поддержки фиксируют и в регионах: в Петербурге и Ленобласти в 2025 г. оформили почти 654 000 сертификатов, что на 9,4% больше, чем годом ранее.
Самым востребованным направлением осталось улучшение жилищных условий.