Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,429-0,44%OKEY46,29+1,51%VEON-RX57,40%IMOEX2 581,85-0,32%RTSI1 147,15-0,32%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,92+0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В 2025 году россиянам выдали около 700 000 сертификатов на маткапитал

Ведомости

В 2025 г. российским семьям выдали порядка 700 000 сертификатов на материнский капитал, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Средства по сертификату можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели, отметил он.

С 1 февраля 2026 г. материнский капитал проиндексирован на 6,8% и составляет 737 204 руб. на первого ребенка или 974 189 руб. на второго (при неоформленном сертификате на первого).

Высокий спрос на меру поддержки фиксируют и в регионах: в Петербурге и Ленобласти в 2025 г. оформили почти 654 000 сертификатов, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

Самым востребованным направлением осталось улучшение жилищных условий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте