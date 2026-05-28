Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 29 мая

23 мая специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на смену майской жаре в столичный регион придут октябрьский холод и мокрый снег. Заключительная неделя весны будет дождливой и аномально холодной. В Москве ожидается выпадение 25–30 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Дожди будут идти ежедневно. Кроме того, не исключена небольшая вероятность перехода осадков в твердую фазу в ночные часы.