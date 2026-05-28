Общество

Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 29 мая

Ведомости

Заморозки от 0 до -2 градусов прогнозируются в Московском регионе в ночь на 29 мая. Аналогичное похолодание ожидается в Ярославской области и Костромской области, сообщил Гидрометцентр РФ.

На фоне похолодания сразу в нескольких федеральных округах России ожидаются опасные погодные явления – ливни, грозы, град и шквалистый ветер, отмечают синоптики.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сильные дожди, ливни, грозы и град прогнозируются в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане. Порывы ветра местами достигнут 25–30 м/с, в высокогорье – до 27 м/с.

Сильные и очень сильные дожди также ожидаются в Челябинской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае, Тыве и Хакасии. В этих регионах прогнозируются грозы, крупный град и ветер свыше 25 м/с. В Иркутской области ожидаются заморозки до -3 градусов.

На Дальнем Востоке сильные дожди и штормовой ветер прогнозируются на Сахалине, Курильских островах и юге Камчатки. Порывы ветра там могут достигать 27–33 м/с.

При этом в Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду – температура будет превышать климатическую норму более чем на семь градусов.

23 мая специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на смену майской жаре в столичный регион придут октябрьский холод и мокрый снег. Заключительная неделя весны будет дождливой и аномально холодной. В Москве ожидается выпадение 25–30 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Дожди будут идти ежедневно. Кроме того, не исключена небольшая вероятность перехода осадков в твердую фазу в ночные часы.

