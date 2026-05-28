В Туапсе все пляжи, кроме городских, очистили от нефтепродуктов
В Туапсе все пляжи, кроме городских, очистили от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контролирует санитарное состояние берега, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты управления по развитию курортов регулярно объезжают пляжи и проверяют их готовность к открытию курортного сезона. Дайверы, для которых важным является чистота воды и морского дна, отмечают, что подводная среда в порядке. Но на городских пляжах продолжаются работы по очистке.
В Туапсе будут открыты 69 пляжей, 11 из которых общего пользования, напомнил Бойко. Он отметил, что на всех будут работать спасатели и медпункты, а территории будут оборудованы камерами видеонаблюдения.
Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки украинских беспилотников. После этого на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет, часть нефтепродуктов попала в реку. В ночь на 28 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на НПЗ.
2 мая Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых фиксировали после атак БПЛА и последующих пожаров.