Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR79,825-1,72%CNY Бирж.10,46-0,14%IMOEX2 583,89-0,25%RTSI1 140,49-0,9%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,88+0,13%
Главная / Общество /

В Туапсе все пляжи, кроме городских, очистили от нефтепродуктов

Ведомости

В Туапсе все пляжи, кроме городских, очистили от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контролирует санитарное состояние берега, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты управления по развитию курортов регулярно объезжают пляжи и проверяют их готовность к открытию курортного сезона. Дайверы, для которых важным является чистота воды и морского дна, отмечают, что подводная среда в порядке. Но на городских пляжах продолжаются работы по очистке.

В Туапсе будут открыты 69 пляжей, 11 из которых общего пользования, напомнил Бойко. Он отметил, что на всех будут работать спасатели и медпункты, а территории будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки украинских беспилотников. После этого на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет, часть нефтепродуктов попала в реку. В ночь на 28 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. Началась эвакуация жителей домов, расположенных вблизи промышленной зоны, где произошел пожар на НПЗ.

2 мая Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых фиксировали после атак БПЛА и последующих пожаров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её