Роспотребнадзор зарегистрировал тест-набор на птичий грипп A(H5N8)
Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали первый в России набор реагентов для диагностики высокопатогенного вируса гриппа птиц A(H5N8) методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотбребнадзора.
Набор предназначен для выявления вируса как у людей, так и у животных. Все компоненты производятся исключительно в России, что обеспечивает независимость диагностики от зарубежных поставок и доступность тестов для медицинских учреждений.
Разработка выполнена в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».
Внедрение тест-набора необходимо с целью поддержания готовности к вспышкам инфекции на территории РФ, подчеркнули в ведомстве.
В ноябре 2025 г. директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамей-Вельти предупредила, что вирус птичьего гриппа может перерасти в масштабную пандемию, которая будет опаснее COVID-19. По ее словам, вирус H5 уже негативно влияет на сельское хозяйство. У людей нет иммунитета к этому штамму и заболевание птичьим гриппом может быть смертельным.
В Роспотребнадзоре тогда не видели оснований предполагать, что циркулирующие варианты птичьего гриппа могут вызвать пандемию. В год в «Вектор» поступают и проходят анализ на вирус гриппа более 10 000 образцов от птицы и людей, которые по роду деятельности с ней контактируют. Центр также проверяет эффективность диагностических тест‑систем и противогриппозных препаратов, отмечали в надзорной службе.