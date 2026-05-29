МВД предупредило о поддельных сайтах с символикой госорганов

В Т-банке рассказали, что мошенники начали массово пугать россиян кражей биометрических данных. Фейковые представители госорганов просят перевести деньги на «защищенный» счет, чтобы злоумышленники их якобы не украли, используя голос жертвы для взлома «Госуслуг» и счетов в банках. Схема начинается с формального звонка. Через некоторое время поступает новый звонок от якобы сотрудника Центра цифровой безопасности, который сообщает о «взломе» личного кабинета на «Госуслугах» при помощи биометрии. Лжесотрудник рассказывает, что неизвестные записали голос человека и через нейросети сделали новые речевые заготовки, чтобы обойти системы безопасности госпортала. Этого, по словам мошенника, достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести сбережения.