МВД предупредило о поддельных сайтах с символикой госорганов
Мошеннические кол-центры продолжают использовать фальшивые сайты, визуально копирующие госресурсы, чтобы убедить граждан в подлинности звонков от якобы сотрудников ведомств. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает «РИА Новости».
В киберполиции предупредили, что во время разговора мошенники могут сообщать жертве «личный номер сотрудника», после чего на экране устройства отображается сайт с вымышленными сведениями о должности, подразделении и контактных данных.
В Т-банке рассказали, что мошенники начали массово пугать россиян кражей биометрических данных. Фейковые представители госорганов просят перевести деньги на «защищенный» счет, чтобы злоумышленники их якобы не украли, используя голос жертвы для взлома «Госуслуг» и счетов в банках. Схема начинается с формального звонка. Через некоторое время поступает новый звонок от якобы сотрудника Центра цифровой безопасности, который сообщает о «взломе» личного кабинета на «Госуслугах» при помощи биометрии. Лжесотрудник рассказывает, что неизвестные записали голос человека и через нейросети сделали новые речевые заготовки, чтобы обойти системы безопасности госпортала. Этого, по словам мошенника, достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести сбережения.
Аферисты в преддверии Дня защиты детей также начали рассылать поддельные уведомления от имени школ и детсадов. Родителям предлагают платно «застраховать» ребенка для участия в праздниках. По данным полиции, в предпраздничный период мошенники особенно активизируются. Их схемы ориентированы преимущественно на родителей несовершеннолетних.