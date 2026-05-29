В «Единой России» предложили расширить поддержку самозанятых и ИП
В партии «Единая Россия» заявили о необходимости сохранить и развивать меры государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Также в партии выступили за сокращение административной нагрузки и упрощение процедур получения господдержки. Об этом «РИА Новости» сообщила координатор партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, действующий режим самозанятости должен продолжить работу и получить дальнейшее развитие. Когогина отметила, что необходимо снизить документооборот при оформлении господдержки самозанятых.
Депутат отметила, что механизм самозанятости создает дополнительные возможности для граждан, позволяя им реализовывать собственные проекты и вести предпринимательскую деятельность. По ее словам, такой формат также способствует развитию экономики регионов и страны в целом. Кроме того, в рамках подготовки новой редакции народной программы партии обсуждаются дополнительные предложения, направленные на расширение мер поддержки самозанятых граждан.
«Известия» со ссылкой на данные корпорации МСП 25 мая писали, что в 2026 г. в секторе малого и среднего бизнеса в России работают свыше 270 000 индивидуальных предпринимателей до 25 лет, что стало рекордным показателем для страны. По словам гендиректора МСП Александра Исаевича, в течение года количество ИП среди молодых граждан выросло на 16%, а за три года – на четверть. Среди граждан, открывших ИП, также есть 3500 несовершеннолетних. В сравнении с 2025 г. этот показатель почти не изменился.
По данным «Фонда общественного мнения» (ФОМ) за 22-24 мая, рейтинг партии ЕР составил 36%. Подобный опрос с 18 по 24 мая проводил аналитический центр ВЦИОМ. По его сведениям, уровень поддержки «Единой России» составил 32,7%.