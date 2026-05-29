Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX174,96-0,09%CNY Бирж.10,479+0,18%IMOEX2 562,18-0,84%RTSI1 130,9-0,84%RGBI118,85-0,13%RGBITR782,13-0,1%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В «Единой России» предложили расширить поддержку самозанятых и ИП

Ведомости

В партии «Единая Россия» заявили о необходимости сохранить и развивать меры государственной поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Также в партии выступили за сокращение административной нагрузки и упрощение процедур получения господдержки. Об этом «РИА Новости» сообщила координатор партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, действующий режим самозанятости должен продолжить работу и получить дальнейшее развитие. Когогина отметила, что необходимо снизить документооборот при оформлении господдержки самозанятых.

Депутат отметила, что механизм самозанятости создает дополнительные возможности для граждан, позволяя им реализовывать собственные проекты и вести предпринимательскую деятельность. По ее словам, такой формат также способствует развитию экономики регионов и страны в целом. Кроме того, в рамках подготовки новой редакции народной программы партии обсуждаются дополнительные предложения, направленные на расширение мер поддержки самозанятых граждан.

«Известия» со ссылкой на данные корпорации МСП 25 мая писали, что в 2026 г. в секторе малого и среднего бизнеса в России работают свыше 270 000 индивидуальных предпринимателей до 25 лет, что стало рекордным показателем для страны. По словам гендиректора МСП Александра Исаевича, в течение года количество ИП среди молодых граждан выросло на 16%, а за три года – на четверть. Среди граждан, открывших ИП, также есть 3500 несовершеннолетних. В сравнении с 2025 г. этот показатель почти не изменился.

По данным «Фонда общественного мнения» (ФОМ) за 22-24 мая, рейтинг партии ЕР составил 36%. Подобный опрос с 18 по 24 мая проводил аналитический центр ВЦИОМ. По его сведениям, уровень поддержки «Единой России» составил 32,7%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте