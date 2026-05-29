IRAO3,172+0,09%CNY Бирж.10,477+0,16%IMOEX2 562,36-0,83%RTSI1 130,98-0,83%RGBI118,85-0,13%RGBITR782,14-0,1%
Общество /

Матвиенко заявила о росте числа студенческих семей в 2 раза

Число студенческих семей в России за последнее время увеличилось вдвое. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, передает «РИА Новости».

По ее словам, положительная динамика свидетельствует о результативности мер поддержки семейной политики. Спикер СФ напомнила, что год назад состоялся первый Всероссийский фестиваль студенческих семей, который получил положительные оценки со стороны студентов, ректоров и профессионального сообщества.

Матвиенко отметила, что формат фестиваля решено развивать и дальше. Второй Всероссийский фестиваль студенческих семей пройдет через две недели на базе МГУ.

В марте в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что в перечне возможных мер поддержки для улучшения демографической ситуации в регионах на 2026 г. появилась выплата в размере 200 000 руб. в случае рождения ребенка у студентов.

В феврале Госдума приняла закон, обязывающий вузы предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей. Кроме того, закон предполагает создать единые правила для приема в общежитие для всех российских вузов. Так, студентов, которые получили место, но в общежитии не живут или потеряли право на него, обяжут съезжать. Условия должны быть прописаны в договорах.

