Матвиенко заявила о росте числа студенческих семей в 2 раза
Число студенческих семей в России за последнее время увеличилось вдвое. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, передает «РИА Новости».
По ее словам, положительная динамика свидетельствует о результативности мер поддержки семейной политики. Спикер СФ напомнила, что год назад состоялся первый Всероссийский фестиваль студенческих семей, который получил положительные оценки со стороны студентов, ректоров и профессионального сообщества.
Матвиенко отметила, что формат фестиваля решено развивать и дальше. Второй Всероссийский фестиваль студенческих семей пройдет через две недели на базе МГУ.
В марте в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что в перечне возможных мер поддержки для улучшения демографической ситуации в регионах на 2026 г. появилась выплата в размере 200 000 руб. в случае рождения ребенка у студентов.
В феврале Госдума приняла закон, обязывающий вузы предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей. Кроме того, закон предполагает создать единые правила для приема в общежитие для всех российских вузов. Так, студентов, которые получили место, но в общежитии не живут или потеряли право на него, обяжут съезжать. Условия должны быть прописаны в договорах.