Голикова рассказала о выплатах в 200 000 рублей студентам при рождении детей
В перечне возможных мер поддержки для улучшения демографической ситуации в регионах на 2026 г. появилась выплата в размере 200 000 руб. в случае рождения ребенка у студентов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает ТАСС.
«С 2026 г. возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой – единовременной выплатой в размере не менее 200 000 руб. при рождении ребенка в студенческой семье», – отметили представители зампредседателя кабмина.
В аппарате напомнили, что с 2025 г. в рамках реализации нацпроекта «Семья» в 41 регионе России, где уровень рождаемости по итогам 2023 г. оказался ниже среднероссийского показателя, действуют необходимые демографические программы. Они финансируются на федеральном уровне.
13 марта об этой выплате сообщал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Студенческие семьи будут получать 200 000 руб. По его словам, мера распространяется на всех младенцев, рожденных с 1 января текущего года. Выплата производится на каждого ребенка, в том числе учитываются ситуации, когда в семье рождается двойня или тройня. Как отметил Хинштейн, претендовать на выплату могут как студенческие семьи в зарегистрированном браке, так и единственный родитель. Для получения субсидий необходимо иметь российское гражданство и постоянную прописку в Курской области.