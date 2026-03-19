Голикова рассказала о выплатах в 200 000 рублей студентам при рождении детей

13 марта об этой выплате сообщал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Студенческие семьи будут получать 200 000 руб. По его словам, мера распространяется на всех младенцев, рожденных с 1 января текущего года. Выплата производится на каждого ребенка, в том числе учитываются ситуации, когда в семье рождается двойня или тройня. Как отметил Хинштейн, претендовать на выплату могут как студенческие семьи в зарегистрированном браке, так и единственный родитель. Для получения субсидий необходимо иметь российское гражданство и постоянную прописку в Курской области.