Главная / Общество /

Минтранс предложил ввести дорожный знак для парковки многодетных семей

Минтранс России продолжит развивать транспортную инфраструктуру для семей с детьми и многодетных родителей. Среди обсуждаемых инициатив – введение специального дорожного знака для парковки многодетных семей и запуск эксперимента со скидками на услуги такси. Об этом сообщили в ведомстве.

Одновременно министерство утвердило единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры.

Распоряжение об утверждении нового стандарта подписал министр транспорта Андрей Никитин. Документ предусматривает единый подход к оснащению помещений для семей с детьми в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. Новый подход предполагает создание многоуровневой системы обслуживания с учетом пассажиропотока и особенностей транспортных объектов.

Для небольших объектов предусмотрен базовый уровень с пеленальными столиками и возможностью приобрести средства детской гигиены. Стандартный формат включает отдельные зоны кормления и игровые пространства для детей до шести лет. На крупных транспортных узлах планируется создание полноценных комнат матери и ребенка с зонами для пеленания, сна, кормления и семейными туалетами, а также разделенными игровыми пространствами для разных возрастов.

Сейчас в 189 аэропортах России работают 211 комнат матери и ребенка, многие воздушные гавани также оборудованы игровыми зонами для детей. Подобные пространства действуют, в частности, в аэропортах «Шереметьево», Екатеринбурга, Южно-Сахалинска и Хабаровска. На железнодорожных вокзалах функционируют 306 комнат матери и ребенка, включая обновленный Ленинградский вокзал в Москве, где открыт детский клуб «Союзмультфильм».

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что в 2025 г. российским семьям выдали порядка 700 000 сертификатов на материнский капитал. Средства по сертификату можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели, отметил он.

С 1 февраля 2026 г. материнский капитал проиндексирован на 6,8% и составляет 737 204 руб. на первого ребенка или 974 189 руб. на второго (при неоформленном сертификате на первого).

