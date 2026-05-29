Ракетную опасность впервые объявили во всем Уральском федеральном округе

27 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что при атаке на город применялись ракеты Storm Shadow. По его данным, в результате удара повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя, после чего на объекте загорелась крыша.