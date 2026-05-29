Ракетную опасность впервые объявили во всем Уральском федеральном округе
Режим «ракетная опасность» впервые введен на территории всего Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности.
До этого в Минобороны сообщали, что за прошедшую неделю средства ПВО сбили шесть крылатых ракет Storm Shadow и SCALP над территорией РФ. Также российские военные перехватили 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 2628 дронов самолетного типа.
27 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что при атаке на город применялись ракеты Storm Shadow. По его данным, в результате удара повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя, после чего на объекте загорелась крыша.