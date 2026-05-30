В «Единой России» призвали упорядочить правила платных парковок

Министерство транспорта на этой неделе вынесло на общественное обсуждение законопроект, который вводит постоплату парковок и впервые на федеральном уровне закрепляет понятие «парковочная деятельность». Согласно проекту, водители, пользующиеся платными парковками, въезд и выезд с которых не оборудованы техническими средствами контроля, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала пользования. В Минтрансе считают, что это снизит административную нагрузку на автомобилистов и сделает оплату более гибкой.