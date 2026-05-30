В «Единой России» призвали упорядочить правила платных парковок
В «Единой России» заявили о необходимости упорядочить систему платных парковок и сделать правила их использования едиными, понятными и прозрачными для водителей. Об этом заявила член экспертного совета партии по подготовке народной программы Людмила Болилая.
По ее словам, при подготовке предложений в партию поступают обращения от автомобилистов, которые сталкиваются с различиями в правилах парковки в разных городах, техническими сбоями при оплате и штрафами, возникающими из-за задержек в работе систем.
«В преддверии лета это становится особенно острым вопросом – миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс», – подчеркнула она.
Министерство транспорта на этой неделе вынесло на общественное обсуждение законопроект, который вводит постоплату парковок и впервые на федеральном уровне закрепляет понятие «парковочная деятельность». Согласно проекту, водители, пользующиеся платными парковками, въезд и выезд с которых не оборудованы техническими средствами контроля, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала пользования. В Минтрансе считают, что это снизит административную нагрузку на автомобилистов и сделает оплату более гибкой.
В феврале 2026 г. премьер-министр Михаил Мишустин поддержал введение механизма постоплаты парковок, поручив Минтрансу подготовить соответствующий законопроект.