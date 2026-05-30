Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%UTAR9,93+0,81%BISVP11,59+0,7%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Главная / Общество /

В Лаосе из затопленной пещеры спасли пятерых золотоискателей

Ведомости

В Лаосе спасатели вытащили из затопленной пещеры пятерых граждан страны, которые более недели были заблокированы из-за поднявшегося уровня воды. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали тайские добровольцы, четверо мужчин были выведены на поверхность 30 мая, еще один – поздно вечером 29 мая. Все они вошли в пещеру в провинции Сайсомбун для добычи золота, однако обратный путь им отрезала вода. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

Всех пятерых спасатели обнаружили еще 28 мая, однако эвакуировать их удалось только сейчас. Как пишет Guardian, их нашли сидящими на корточках и прижавшимися друг к другу на каменистом выступе в пещере примерно в 300 м от входа. Издание отмечает, что люди оказались в ловушке из-за внезапного наводнения, вызванного сильным ливнем. Единственный выход был засыпан песком и гравием.

К спасательной операции подключились добровольцы из соседнего Таиланда, а также дайверы из Финляндии, Франции, Индонезии, Малайзии, Японии и Австралии. В состав международной команды вошли некоторые участники знаменитой 17-дневной спасательной операции в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде в 2018 г., когда были спасены 12 школьников и их футбольный тренер.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте