В Лаосе из затопленной пещеры спасли пятерых золотоискателей
В Лаосе спасатели вытащили из затопленной пещеры пятерых граждан страны, которые более недели были заблокированы из-за поднявшегося уровня воды. Об этом сообщает Reuters.
Как рассказали тайские добровольцы, четверо мужчин были выведены на поверхность 30 мая, еще один – поздно вечером 29 мая. Все они вошли в пещеру в провинции Сайсомбун для добычи золота, однако обратный путь им отрезала вода. Судьба еще двух человек остается неизвестной.
Всех пятерых спасатели обнаружили еще 28 мая, однако эвакуировать их удалось только сейчас. Как пишет Guardian, их нашли сидящими на корточках и прижавшимися друг к другу на каменистом выступе в пещере примерно в 300 м от входа. Издание отмечает, что люди оказались в ловушке из-за внезапного наводнения, вызванного сильным ливнем. Единственный выход был засыпан песком и гравием.
К спасательной операции подключились добровольцы из соседнего Таиланда, а также дайверы из Финляндии, Франции, Индонезии, Малайзии, Японии и Австралии. В состав международной команды вошли некоторые участники знаменитой 17-дневной спасательной операции в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде в 2018 г., когда были спасены 12 школьников и их футбольный тренер.